Desportivo de Chaves oficializa chegada de Tiago Fernandes

O Desportivo da Chaves anunciou, esta segunda-feira, que Tiago Fernandes é o novo treinador da equipa principal de futebol, tal como Bola Branca noticiara. Sucede a Daniel Ramos, que rescindiu contrato.

Em comunicado no site oficial, o clube transmontano revelou que chegou a acordo com o treinador de 37 anos, até ao final da próxima temporada. Ou seja, Tiago Fernandes assinou contrato por um ano e meio.

Tiago Fernandes assistiu ao jogo do Chaves diante do Belenenses, no sábado, conforme Bola Branca apurou. Esta é a segunda aventura do filho de Manuel Fernandes, antigo goleador, como treinador principal de uma equipa da I Liga. A primeira foi como treinador interino do Sporting, após a saída de José Peseiro e até à chegada de Marcel Keizer.



