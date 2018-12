​Universidade de Aveiro ganha concurso da NATO para detetar mensagens extremistas

A NATO anunciou esta segunda-feira em Riga, Letónia, que a proposta vencedora para detetar o uso malicioso de vídeos e fotos na internet foi a apresentada pela Universidade de Aveiro (UA).



"A proposta que a Universidade de Aveiro apresentou à NATO ganhou face às duas concorrentes da final: um projeto apresentado pela Universidade de Torino e outro apresentado por uma 'startup' [empresa emergente em fase de desenvolvimento] da Lituânia", avançou à agência Lusa fonte académica.

A Universidade de Aveiro apresentou-se ao concurso do Strategic Communications Centre of Excellence (NATO stratcom) e havia já sido uma das três selecionadas para a escolha final.

A Organização do Tratado Atlântico Norte (NATO na sigla em inglês) tinha lançado o desafio a especialistas em Informática e Sistemas Inteligentes, de criarem um sistema capaz de combater mensagens extremistas na internet.

O uso das redes sociais para difundir mensagens extremistas, através da manipulação de imagens é considerado pela NATO "um risco claro para a segurança da Aliança Atlântica", pelo que o objetivo é detetar conteúdo malicioso em vídeos e fotos online.

A proposta apresentada pela equipa da UA passa pelo desenvolvimento de um sistema capaz de analisar imagens, sejam em formato vídeo, sejam em fotografia. Em primeiro lugar o sistema vai esmiuçar os objetos, pretendendo-se que no final da análise todos os objetos presentes nas imagens estejam rastreados, de forma a que sejam ou não identificados aqueles que possam estar potencialmente ligados a grupos extremistas.

O dispositivo informático permitirá também concluir se as imagens são originais ou se sofreram qualquer tipo de manipulação.

Por último, o sistema desenvolvido pela UA terá a capacidade de analisar a informação extraída das imagens, enquadrada com as eventuais mensagens que a possam acompanhar como posts, ou comentários a elas ligados nas redes sociais.

O projeto vencedor so NATO stratcom é assinado por Daniel Canedo, António Neves, José Luis Oliveira, Alina Trifan e Ricardo Ribeiro, especialistas em Informática do Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro (IEETA) da UA e do respetivo Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI).