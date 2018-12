Luís Castro terá decidido continuar em Guimarães

Luís Castro terá decidido continuar ao comando do Vitória de Guimarães. Segundo o jornal "O Jogo", a decisão foi tomada esta segunda-feira, após reunião entre o treinador e o presidente do clube, Júlio Mendes.

O técnico de 57 anos tinha uma proposta muito aliciante do Reading, que estava disposto a pagar um milhão de euros para levar toda a equipa técnica para o Championship, segundo escalão do futebol inglês.

Na reunião desta segunda-feira, Luís Castro informou o Vitória de que tinha essa proposta em mãos. Durante o encontro, que durou cerca de duas horas, Júlio Mendes terá conseguido convencer o técnico a continuar o projeto do clube, desencadeando um acordo entre as partes.

O arranque de Luís Castro no Vitória de Guimarães não foi o melhor, no entanto, as seis vitórias nos últimos seis jogos levaram os vimaranenses ao quinto lugar do campeonato, a cinco pontos do quarto classificado.