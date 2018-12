FC Porto conclui preparação para o Galatasaray sem baixas

O FC Porto concluiu a preparação para o jogo com o Galatasaray, da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, com todos os 20 jogadores convocados a treinar em pleno.

No relvado do Estádio Ali Sami Yen, Sérgio Conceição pôde contar com todos os jogadores, incluindo o jovem Madi Queta, que costuma atuar pelas equipas B e de sub-19. Os dragões não contam com Soares e Mbemba, que não estão inscritos nas provas da UEFA.

A Liga dos Campeões regressa na terça-feira, às 17h55, no Estádio Ali Sami Yen, em Istambul, O FC Porto-Galatasaray terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.