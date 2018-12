Wendel pode entrar na história do Sporting

Bola Branca falou com Marcelo Veiga, responsável pela reta final da formação do médio de 21 anos. O coordenador da formação do Fluminense acredita que o médio vai recuperar rapidamente da lesão que o afastou da competição.

Quem conhece Wendel garante que o médio do Sporting vai "superar bem" a lesão contraída diante do Desportivo das Aves, que o afastará da competição durante dois meses. Marcelo Veiga, coordenador técnico da formação do Fluminense, trabalhou com Wendel e recorda, em entrevista à Renascença, que ele também "teve algumas lesões no Fluminense e superou tudo rapidamente". O médio brasileiro, de 21 anos, sofreu uma lesão no joelho esquerdo, numa altura em que começava, finalmente, a ganhar preponderância no Sporting. Sem contar para Jesus e Peseiro, Wendel foi aproveitado por Marcel Keizer, que o promoveu a titular da equipa. A lesão interrompe o momento, mas Marcelo Veiga acredita que o seu antigo jogador poderá recuperar o estatuto e "tornar-se um ídolo do Sporting".

"Wendel pode tornar-se num ídolo do Sporting" "A dificuldade de adaptação à parte cultural" é apontada como um dos fatores que motivou a demorada afirmação do jogador. "Cabeça, foco, concentração. Isso foi a maior dificuldade, mas parece que ele agora entendeu como funciona o futebol português e europeu e o nível de profissionalismo que necessita de ter. Talvez ele tenha confundido a questão da liberdade, até onde pode ir e até onde não pode. Mas acho que ele agora está a ser bem orientado e apoiado", admite o homem forte das escolas de formação do clube do Rio de Janeiro. Assegurando esse equilíbrio emocional, Wendel "poder tornar-se um ídolo do Sporting", confia Marcelo Veiga: "Espero que ele dê muitas alegrias ao Sporting esta época. É um jogador de transição, defensiva e ofensiva. É muito forte nisso. Poucos fazem esse tipo de transição com tamanha perfeição. Ele conduz bem a bola, passa bem a bola para a frente, chega perto da área e faz golo. Ele pode tornar-se num ídolo do Sporting",