Wendel deve parar dois meses por lesão

Wendel ficou esta segunda-feira a saber que vai desfalcar a equipa do Sporting durante, no mínimo, dois meses, devido a lesão, segundo a imprensa desportiva. A hipótese de ser operado não está descartada.

O médio brasileiro, de 21 anos, saiu lesionado do jogo com o Desportivo das Aves, devido a uma entorse no joelho esquerdo. De acordo com a imprensa, Wendel contraiu uma lesão parcial no ligamento colateral interno. Será reavaliado nas próximas 48 horas e só aí se saberá se o "37" leonino precisa, ou não, de ser submetido a intervenção cirúrgica.

Wendel conquistou um lugar no onze do Sporting desde a chegada de Marcel Keizer. O médio foi sempre titular nos quatro jogos realizados com o holandês. Ao todo, Wendel leva um golo em seis jogos, esta época.