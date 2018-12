Jonas elege golos mais importantes pelo Benfica

Jonas assinalou o décimo aniversário da BTV, esta segunda-feira, com uma entrevista ao canal televisivo em que escolheu alguns dos seus golos mais importantes ao serviço do Benfica.

"Com o Paços de Ferreira em casa, com o Sporting de Braga, com o Vitória de Guimarães, que nos deu o tetra. Foram momentos marcantes. De alguma forma, fazemos parte desta história também", referiu o avançado brasileiro, naquela entrevista.

Jonas também parabenizou a BTV por dez anos "de muito trabalho e de muita dedicação". Jonas tem 129 golos marcados pelo Benfica, ao longo das últimas cinco temporadas, incluindo a que agora decorre.