Festas do Povo de Campo Maior no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial

As tradicionais Festas do Povo de Campo Maior, que enchem de flores a cidade, foram classificadas como Património Cultural Imaterial.

De acordo com a Direção-Geral do Património Cultural, o pedido da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo foi aceite e as festas passam a estar inscritas no inventário nacional do património imaterial.

Esta era, de resto, uma vontade da autarquia, que considerava este um passo importante rumo à apresentação de uma futura candidatura à UNESCO.

Segundo a Direção-Geral do Património, as Festas de Campo Maior são um "reflexo da identidade da comunidade" de maior importância e que se traduzem em práticas transmitidas entre gerações com recurso privilegiado à oralidade.