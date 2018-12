Video-árbitro cometeu nove erros nas primeiras 11 jornadas

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol fez um balanço da prestação do video-árbitro (VAR) nas primeiras 11 jornadas do campeonato, equivalentes a 99 jogos, e detetou nove avaliações erradas.

A revelação foi feita na conta de Twitter do Conselho de Arbitragem para partilha de informação sobre o VAR. Nas primeiras 11 jornadas, o VAR analisou 639 lances (295 casos de golo, 152 de possível cartão vermelho, 187 de possível penálti e cinco de erro de identidade) e errou em nove. Ou seja, o videoárbitro enganou-se em 1,4% das avaliações que fez.

Desses 639 lances, resultaram 33 revisões. No seguimento disso, oito decisões iniciais do árbitro mantiveram-se e 25 foram alteradas. Também dessas 33 revisões, 23 levaram o árbitro a visionar o monitor no relvado, tendo o juiz optado por alterar a decisão inicial em 16 casos.