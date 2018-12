Cristiano Ronaldo nomeado para a equipa do ano da UEFA

Cristiano Ronaldo está entre os 43 nomeados à equipa do ano da UEFA. A votação, com respetiva divulgação dos candidatos, arrancou esta segunda-feira.

O avançado da Juventus, que ganhou o Mundial de clubes e a Liga dos Campeões - em que foi o melhor marcador - com o Real Madrid, é o único português na lista. O Real mete, sem contar com CR7, nove jogadores na lista. A seleção francesa, que venceu o Mundial, tem sete jogadores, um deles Varane, em comum com o clube espanhol.

O Atlético de Madrid, vencedor da Liga Europa, o Liverpool, que chegou à final da Champions, e a Croácia, finalista vencida do Mundial, também colocam vários jogadores na lista, entre outros clubes e seleções.

Confira os candidatos à equipa do ano da UEFA



Guarda-redes: Alisson Becker (Brasil/Roma-Liverpool), Hugo Lloris (França/Tottenham), Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid), Jan Oblak (Eslovénia/Atlético Madrid), Marc ter Stegen (Alemanha/Barcelona).

Defesas: Virgin van Dijk (Holanda/Liverpool), Raphael Varane (França/Real Madrid), Sergio Ramos (Espanha/Real Madrid), Marcelo (Brasil/Real Madrid), John Stones (Inglaterra/Manchester City), Diego Godín (Uruguai/Atlético Madrid), Giorgio Chiellini (Itália/Juventus), Samuel Umtiti (França/Barcelona), Jordi Alba (Espanha/Barcelona), Kalidou Koulibaly (Senegal/Nápoles), Theo Hernández (França/Atlético Madrid), José Giménez (Uruguai/Atlético Madrid), Kostas Manolas (Grécia/Roma), Gerard Piqué (Espanha/Barcelona), Joshua Kimmich (Alemanha/Bayern Munique).

Médios: Luka Modric (Croácia/Real Madrid), N'Golo Kanté (França/Chelsea), Eden Hazard (Bélgica/Chelsea), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City), James Milner (Inglaterra/Liverpool), Casemiro (Brasil/Real Madrid), Toni Kroos (Alemanha/Real Madrid), Ivan Rakitic (Croácia/Barcelona), Paul Pogba (França/Manchester United), David Silva (Espanha/Manchester City), Miralem Pjanic (Bósnia-Herzegovina/Juventus), Saúl Ñíguez (Espanha/Atlético Madrid), Isco (Espanha/Real Madrid).

Avançados: Florian Thauvin (França - fora do Mundial/Marselha), Dimitri Payet (França - fora do Mundial/Marselha), Kylian Mbappé (França/PSG), Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus-Real Madrid), Mohamed Salah (Egito/Liverpool), Antoine Griezmann (França/Barcelona), Harry Kane (Inglaterra/Tottenham), Neymar (Brasil/PSG), Robert Lwandowski (Polónia/Bayern Munique), Roberto Firmino (Brasil/Liverpool), Sadio Mané (Senegal/Liverpool), Edin Dzeko (Bósnia-Herzegovina/Roma), Gareth Bale (País de Gales/Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguai/PSG), Luis Suárez (Uruguai/Barcelona) e Paulo Dybala (Argentina/Juventus).