Villarreal tem novo treinador

O Villarreal anunciou a contratação de Luis García Plaza como novo treinador, até ao final da época. O técnico espanhol, de 46 anos, sucede a Javi Calleja, cuja saída foi comunicada também esta segunda-feira.

No site oficial, o clube valenciano revelou que García Plaza vai orientar o treino da tarde desta segunda-feira e apresentado às 18h30. Esta é a segunda passagem do treinador por Villarreal. Em 2005/06, orientou a equipa B do "submarino amarelo", tendo ganho Terceira Divisão.

García Plaza pega num Villarreal em crise, no 17.º lugar do campeonato e em perigo de cair na zona de despromoção. Javi Calleja, que cumpria a segunda época no clube, não resistiu aos maus resultados a gota de água foi a derrota, em casa, com o Celta de Vigo (2-3), de Miguel Cardoso.

O técnico, de 40 anos, cumpria a segunda época no clube, depois de ter sucedido a Fran Escribá na temporada passada. Antigo jogador do clube, Javi Calleja já tinha treinado os juniores e a equipa do Villarreal.

Como treinador principal, Luis García Plaza orientou equipas como Elche, Levante, Getafe, Baniyas (Emirados Árabes Unidos) e, em 2018, Beijing Renhe com que terminou o campeonato chinês no oitavo lugar.