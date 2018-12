Oficial. Daniel Ramos deixa o Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com Daniel Ramos.

O técnico português não resistiu aos maus resultados e deixa assim o comando técnico da equipa flaviense. Em comunicado, o emblema transmontano agradeceu a Daniel Ramos pelo "profissionalismo e empenho com que serviu a nossa instituição".

O Chaves é último classificado da I Liga, com sete pontos. Os transmontanos estão a três pontos do Aves, a primeira equipa acima da linha de água, e não vencem há seis jornadas consecutivas. A última vitória aconteceu na quinta ronda, no Bessa, com o Boavista. Ao empate com o Benfica (2-2), na 6ª jornada, sucederam-se cinco derrotas, a última frente ao Belenenses (1-0), no sábado.

À chegada a Chaves, no regresso de Lisboa, a comitiva flaviense foi recebida por um grupo de adeptos que manifestou insatisfação pelos resultados e pediu a demissão de Daniel Ramos.



Tal como Bola Branca já tinha anunciado, segue-se Tiago Fernandes, atual treinador da equipa sub-23 do Sporting e antigo técnico interino da equipa principal. O clube ainda não anunciou o novo técnico.