Cancelo já vale mais de 70 milhões de acordo com estudo

João Cancelo, defesa direito da Juventus, já vale 74,2 milhões de euros, de acordo com um relatório do Observatório Internacional de Futebol (CIES).

O internacional português foi o segundo jogador com maior valorização no último trimestre, correspondente ao arranque da temporada. Cancelo passou dos 27,8 milhões de euros para 74,2 milhões, apenas superado por Jadon Sancho, jovem promessa inglesa do Borussia Dortmund, que passou de 9,7 milhões de euros para 87,9 milhões.

Formado no Benfica, Cancelo passou pelo Valência e Inter de Milão até assinar pela Juventus, esta época. O defesa direito está incluido no top-20 deste trimestre, mas é ultrapassado por outro português, Bernardo Silva, que vale agora 128,6 milhões de euros.

Jadon Sancho, que lidera a tabela de valorização relativa, aumentou em 806% o seu valor. O extremo inglês leva 21 jogos disputados e seis golos apontados ao serviço do Borussia Dortmund.