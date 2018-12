Conceição e o primeiro lugar do grupo: "Fizemos o que tínhamos de fazer"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, encara o primeiro lugar do grupo da Liga dos Campeões com normalidade e espera um jogo difícil para o Galatasaray, que precisa de vencer para garantir o terceiro lugar do grupo e consequente qualificação para a Liga Europa.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida em Istambul, o técnico dos dragões acredita que o primeiro lugar é uma classificação "à imagem do que é o FC Porto":

"Sabíamos que era um grupo muito difícil pelo equilibrio. Fomos jogo a jogo e sabíamos que os jogos em casa seriam essenciais. O principal objetivo da equipa era o primeiro lugar, por isso conseguir isso foi estar à imagem do que é o FC Porto nos últimos anos. Conseguimos isso com resultados muito positivos e queremos confirmar amanhã com nova vitória para estarmos plenamente satisfeitos".

Questionado sobre uma eventual alteração no onze inicial, com alguma gestão de equipa, dado que o FC Porto já tem a qualificação garantida, Sérgio prefere elogiar o grupo que tem à disposição. Para além de Corona, suspenso, Sérgio deixou no Porto Éder Militão e Otávio:

"A gestão é feita mediante os jogos que temos tido, um ou outro problema físico. Para este jogo trouxe os 17 jogadores e os três guarda-redes que mais me davam garantias para ganhar amanhã".

Apesar do primeiro lugar garantido, Sérgio acredita que será um jogo de grande dificuldade, dado que o emblema turco precisa de uma vitória para carimbar o terceiro lugar: "Eles vão sempre jogar para ganhar para não dependerem do outro jogo. A qualidade individual e coletiva está lá, sabem perceber o que o jogo precisa".

"Esperamos um jogo difícil, num ambiente complicado onde os adeptos vão querer dar uma força grande. Respeitamos isso tudo, mas temos de olhar para a nossa equipa e perceber o que temos de fazer para ultrapassar as dificuldades. Estamos preparados para fazer um bom jogo e ganhar".

Sobre uma eventual alteração na calendarização dos jogos da Liga dos Campeões, que apenas retoma em fevereiro para os oitavos-de-final, Sérgio diz que tal assunto nunca foi discutido entre treinadores.

"Nunca foi abordado nas reuniões em que estive. É verdade que há essa paragem de dois meses e as equipas podem depois estar numa forma diferente. O que nos compete é estar na melhor forma possível nos oitaos-de-final. É o calendário que temos".

O Galatasaray-FC Porto tem hora marcada para as 17h55 de terça-feira, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapopt.