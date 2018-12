Liga Espanhola paga salários em atraso aos jogadores do Reus

A Liga Espanhola anunciou, esta segunda-feira, que vai pagar os salários em atraso dos jogadores do Reus, um dia depois de uma greve de um minuto no início da partida frente ao Alcorcón.

Javier Tebas, presidente da Liga, anunciou a decisão em conferência de imprensa: "Oferecemos a hipótese aos jogadores de sermos nós a pagar. Se o Reus não pagar, pagamos nós, o que implicará processo disciplinar ao Reus".

A decisão surge um dia após os jogadores do Reus terem feito greve de um minuto no arranque da partida da segunda divisão frente ao Alcorcón.

Com quase três meses de meses de salários em atraso, a equipa começou o jogo abraçada e imóvel no círculo do meio campo e assim continuou durante 60 segundos. Solidários com os seus colegas de profissão, os atletas dos Alcorcón limitaram-se a trocar a bola durante o protesto simbólico.

O Reus venceu o Alcorcón, por uma bola a zero, mas continua em zona de despromoção, com apenas 16 pontos em 17 jornadas disputadas.