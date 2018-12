Fatih Terim vai jogar com o Porto, mas já pensa em vencer a Liga Europa

Fatih Terim, treinador do Galatasaray, quer conquistar o terceiro lugar no grupo da Liga dos Campeões para poder lutar pela Liga Europa, mas diz que a sua equipa está em "desvantagem" face ao castigo da UEFA e ao mau rendimento no campeonato esta temporada.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão da última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao FC Porto, o técnico do emblema turco quer continuar nas competições europeias e fala até em vencer a Liga Europa:

"O nosso objetivo é lutar para continuar na Europa. Será difícil ganhar a Liga Europa, até porque há equipas de qualidade da Liga dos Campeões. Vai ser difícil, mas queremos ganhar, claro. Mais importante neste momento é o jogo de amanhã, e temos de esperar também pelo resultado do jogo entre o Schalke 04 e o Lokomotiv de Moscovo".

Galatasaray é atualmente terceiro classificado do grupo, com quatro pontos somados. Lokomotiv ocupa a última posição, com três pontos. Em caso de derrota russa no terreno do Schalke 04, o Galatasaray garante a qualificação para os 16 avos-de-final da Liga Europa.

Castigo da UEFA condicionou prestação na Liga dos Campeões

Apesar de sonhar com a Liga Europa, Terim fala em "desvantagem" na Liga dos Campeões e explica o motivo: "Não conseguimos competir de igual para igual por causa do castigo da UEFA e pela nossa posição na Liga. Outros participantes da Liga dos Campeões transferem jogadores por 100 ou 200 milhões, nós não conseguimos comprar jogadores sem vender outros. Não é uma desculpa, é um facto".

O Galatasaray foi multado em seis milhões de euros por não cumprir o fair-play financeiro e ocupa, de momento, a 7ª posição da Liga Turca, a cinco pontos do líder Basaksehir.

"Já o disse e volto a dizer, o FC Porto é a melhor equipa do grupo"



Fatih Terim voltou a reforçar os elogios à equipa portista, que venceu no Estádio do Dragão a primeira partida por 1-0. "Na primeira conferência de imprensa já tinha dito que o FC Porto é a melhor equipa do grupo. Vejo uma vontade e desejo neste FC Porto, mas não terão a vida fácil na próxima ronda".



O Galatasaray-FC Porto está marcado para esta terça-feira, às 17h55, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto rm rr.sapo.pt.