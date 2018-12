Pessoas de lugar nenhum

Carlos é filho de mãe angolana e de pai são-tomense, ambos imigrantes irregulares, sem documentos, e por isso nunca conseguiu ter nacionalidade portuguesa. Ao longo dos últimos anos contou com a ajuda de Eunice Correia, assistente social que acompanha a família.

O estudo do ACNUR sobre a apatridia em Portugal, que a Renascença revela em exclusivo no dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos celebra 70 anos , vai servir como ponto de partida para o desenvolvimento de um plano de ação nacional para erradicar a apatridia em Portugal.

“Como o Carlos nasceu em Portugal tinha direito à nacionalidade portuguesa, mas os pais tinham a documentação caducada e isso dificultou, há muita burocracia para resolver esta situação.”

A partir de agora, Carlos pode começar a trabalhar, pode abrir uma conta bancária, a família pode finalmente ter acesso a uma casa de habitação social. Mas no topo das suas prioridades está uma única coisa: regressar à escola para acabar o 12.º ano.

Difícil calcular o total

O caso de Carlos não é único em Portugal. Há muitos mais que correm o risco de apatridia por não serem considerados pela lei de um Estado como seus nacionais e são esses casos que o ACNUR aborda no seu relatório sobre a apatridia em Portugal, num estudo coordenado por Ana Sofia Barros no âmbito da campanha lançada por António Guterres há quatro anos para erradicar a apatridia no mundo até 2024.

O estudo sobre Portugal conclui que há dezenas de apátridas no nosso país. É difícil escrever um número total, porque há falta de orientação e práticas de registo claras e consistentes.

Para este estudo, Ana Sofia Barros fez dezenas de entrevistas em todo o país e encontrou muitas vidas suspensas.

À Renascença, conta “o caso de um senhor que estava empregado com contrato de trabalho formal e estava inserido na sociedade, tinha até número de segurança social, mas que foi assaltado e perdeu todos os documentos originais".