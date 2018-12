Defesa do Galatarasay reconhece mérito ao Porto na Liga dos Campeões

Mariano considera que o FC Porto merece vencer o Grupo D da Liga dos Campeões. O defesa do Galatasaray considera que os dragões "fizeram bons jogos e têm mérito pela qualificação".

Escolhido pelos turcos para fazer o lançamento do desafio com a equipa portuguesa, marcado para esta terça-feira, o jogador brasileiro destaca que o Porto "tem um bom plantel e uma equipa que joga junta há algum tempo e isso ajuda bastante".

Apesar da qualidade que reconhece aos portistas, Mariano avisa que o Galatasaray estará em campo para lutar por um triunfo. A equipa de Istambul já não tem possibilidades de se qualificar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas ainda não assegurou o terceiro lugar, que dá acesso à Liga Europa.

"A Liga Europa é bastante importante para nós. Tive o privilégio de a vencer pelo Sevilha e tem uma importância tão grande como a Liga dos Campeões. Vamos lutar por esse objetivo e, com certeza, vamos conquistá-lo", manifesta Mariano, confiante.



O lateral recorda, ainda, que o Galatasaray fez "um bom jogo no Dragão", apesar da derrota, e essa é uma indicação que sustenta a ideia de que a situação se pode repetir, agora na Turquia, mas com desfecho diferente. O Galatasaray-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 17h55. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.