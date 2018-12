"E-toupeira". Domingos Soares de Oliveira acredita que Benfica SAD não irá a tribunal

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, mostrou-se tranquilo quanto ao desfecho do caso "e-toupeira" e reagiu à notícia do "Correio da Manhã", que noticiou que o casamento da filha do administrador terá sido faturado ao clube.

Depois do debate instrutório do processo "e-toupeira", a SAD das águias apenas saberá se vai a tribunal no próximo dia 13 de dezembro. Em declarações à Benfica TV, o administrador das águias mostrou-se "tranquilo" independentemente da decisão do tribunal:

"Do que assisti e participei nas audições, acho que tudo foi suficientemente elucidativo, e espero que aquilo que foi dito seja ponderado no sentido da ausência de factos concretos imputados à Benfica SAD. Mas se a decisão do tribunal for diferente também estaremos tranquilos, porque no momento devido saberemos demonstrar a licitude das nossas práticas".

Soares de Oliveira admite ainda que as águias estão a cooperar com as autoridades para identificar o autor do roubo da correspondência. "Temos opiniões sustentadas nesta matéria. Aquilo que temos feito é colaborar com as autoridades no sentido de partilhar a informação que temos. Acredito que seja difícil identificar os autores porque são organizações complexas e organizadas, mas acho que chegaremos a bom porto".

A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes no caso "e-toupeira". O Ministério Público acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática. Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico, está acusado de 79 crimes, entre eles um de corrupção ativa e outro de oferta ou recebimento indevido de vantagem.



Casamento da filha dá origem a polémica

De acordo com o jornal "Correio da Manhã", o casamento da filha do administrador da Benfrica SAD terá sido faturado ao clube encarnado, de acordo com uma troca de e-mails. Domingos Soares de Oliveira já revelou que é "prática comum" no clube o adiantamento de vencimentos.

"O Benfica tem uma prática de proceder a um adiantamento de vencimentos futuros, quer por motivos pessoais, de saúde, ou qualquer outra razão, caso haja esse pedido. Já precisei de adiantamentos, que foram regularizados. É um prática normal e que não vamos deixar de usar, e que é regulamentada com faturas e acordos. É uma forma de apoiarmos os funcionários quando mais precisam", disse.

Domingos Soares de Oliveira acredita que se trata de "mais uma tentativa de fragilizar o Benfica". "Temos de mostrar um sinal de grande força face a estas tentativas de ataques pessoais", rematou.