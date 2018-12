Árbitro austríaco no jogo do Sporting na Liga Europa

Manuel Schuettengruber fará a estreia absoluta em competições seniores de equipas portuguesas, ao ser nomeado para ajuizar o confronto entre o Sporting e os ucranianos do Vorskla Poltava, marcado para quinta-feira.

O juiz, internacional pela FIFA desde 2014, arbitrou a derrota da seleção sub-21 com a Bósnia-Herzegovina, por 3-1, e quatro jogos dos sub-19, dois dos quais no Euro2018: vitórias por 3-1 frente à Noruega, na fase de grupos, e por 5-0, sobre a Ucrânia, nas meias-finais.

A nível de clubes, Schuettengruber esteve na vitória dos juniores do Benfica, por 4-1, sobre o Bayer Leverkusen, na UEFA Youth League de 2014/2015, e na derrota dos juniores do FC Porto com o Club Brugge, por 3-1, em 2016/17, na mesma competição.

O árbitro português Artur Soares Dias foi designado pela UEFA para dirigir para o jogo da Liga dos Campeões entre os espanhóis do Real Madrid, detentores do troféu, e os russos do CSKA Moscovo.

O Benfica e o Sporting já têm os destinos traçados na fase de grupos de cada competição, com os ‘encarnados’ a terem já assegurado o terceiro lugar e a consequente ‘despromoção’ à Liga Europa, juntando-se nos 16 avos de final aos leões, que se qualificam na segunda posição do seu grupo.