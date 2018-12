Tiago Fernandes a caminho do Desportivo de Chaves

Tiago Fernandes deverá ser confirmado como novo treinador do D. Chaves nas próximas horas. Ao que Bola Branca apurou, o treinador, de 37 anos, esteve a assisitr ao jogo dos flavienses diante do Belenenses, no sábado, e irá suceder a Daniel Ramos, que acerta a saída dos transmontanos.

Tiago Fernandes está a treinar a equipa sub-23 do Sporting, depois de ter começado a época como adjunto de José Peseiro e ter assumido, interinamente, o comando da equipa principal, até à chegada de Marcel Keizer. Como treinador do Sporting, o filho de Manuel Fernandes, antigo goleador dos leões, somou duas vitórias e um empate.

O Chaves é último classificado da I Liga, com sete pontos. Os transmontanos estão a três pontos do Aves, a primeira equipa acima da linha de água, e não vencem há seis jornadas consecutivas. A última vitória aconteceu na quinta ronda, no Bessa, com o Boavista. Ao empate com o Benfica (2-2), na 6ª jornada, sucederam-se cinco derrotas, a última frente ao Belenenses (1-0), no sábado.

À chegada a Chaves, no regresso de Lisboa, a comitiva flaviense foi recebida por um grupo de adeptos que manifestou insatisfação pelos resultados e pediu a demissão de Daniel Ramos.