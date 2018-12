O Liverpool anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o defesa Joe Gómez. O internacional inglês, de 21 anos, chegou aos "reds" em 2015/16 e desde então tem conquistado um lugar na equipa de Klopp. Em declarações reproduzidas no site oficial do Liverpool, o defesa mostrou-se naturalmente satisfeito com a renovação:

"Este novo contrato [mais três anos e meio] significa tudo para mim. Estou no clube há algumas temporadas e sei o prazer que é jogar aqui. Amo o clube e estou a aprender muito".

Ainda assim, nem tudo correu bem para Gómez, que esteve praticamente um ano inteiro afastado dos relvados devido a uma grave lesão no joelho.

"Foram três anos de altos e baixos, todas as épocas foram diferentes umas das outras. Gostaria de ter tido menos percalços, mas faz tudo parte da minha jornada".

Gómez chegou ao Liverpool vindo do Charlton. Desde então, o defesa que pode desempenhar a função de central e lateral direito somou 59 partidas pela equipa principal dos "reds".