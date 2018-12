Califórnia. Cão espera mais de um mês pela dona depois de incêndio devastador

Como milhares de outras pessoas, Gaylord foi forçada a abandonar a sua casa a 8 de novembro, quando um incêndio florestal consumiu grande parte das habitações de Butte, um condado com cerca de 15 mil habitantes no norte da Califórnia.





A equipa de Sullivan conseguiu localizar o irmão de Madison, Miguel, que foi levado para um abrigo a 85 milhas de distância, no rescaldo do incêndio, onde acabaria por ser reunido com a dona.

Gaylord só obteve autorização para regressar a casa este fim-de-semana, altura em que finalmente reencontrou Madison. Como recompensa, ofereceu-lhe "uma caixa de biscoitos de trigo fino".

À televisão local KXTV, Gaylord conta que "nunca poderia pedir um animal melhor".



Os incêndios de novembro na Califórnia foram os mais fatais da história do estado norte-americano, contando-se pelo menos 88 vítimas mortais e 19 mil edifícios consumidos pelas chamas, dos quais quase 14 mil eram de habitação.