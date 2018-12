Ronaldo e a Bola de Ouro. "Acham que vou para casa chorar?"

Cristiano Ronaldo admite desilusão por não vencer a Bola de Ouro, mas fixa como objetivo vencer o troféu no próximo ano.

Em entrevista à "Gazzetta Dello Sport", "Corriero dello Sport" e "Tuttosport", o internacional português acredita que merece vencer o prémio todos os anos. "Acho que mereço ganhar todos as épocas, mas não é o fim do mundo se não vencer. Respeito a decisão", disse o jogador.

"Acho que fiz tudo dentro de campo para vencer e os números não mentem. Tenho uma grande família, amigos, jogo num dos melhores clubes, acham que vou para casa chorar? Claro que não, fico desiludido, mas a vida continua e vou trabalhar ainda mais", compremeteu-se.

Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar no prémio que elege o melhor jogador do mundo, atrás do croata Luka Modric, a quem reconheceu mérito: "Parabéns para o Modric, mereceu, mas no próximo ano vemo-nos outra vez. Vou fazer de tudo para lá estar novamente".

O português trocou o Real Madrid pela Juventus esta temporada, a troco de 105 milhões de euros.