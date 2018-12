Villarreal demite treinador

O Villarreal anunciou, esta segunda-feira, o despedimento de Javi Calleja. O treinador não resistiu aos maus resultados a gota de água foi a derrota, em casa, com o Celta de Vigo (2-3), orientado por Miguel Cardoso.

O técnico, de 40 anos, cumpria a segunda época no clube, depois de ter sucedido a Fran Escribá na temporada passada. Antigo jogador do clube, Javi Calleja já tinha treinado os juniores e a equipa do Villarreal.

O clube está um lugar acima da zona de descida, na liga espanhola, no 17º posto e pode cair para lá, caso o Atlético de Bilbau vença o Girona, esta noite. Curiosamente, os bascos também acabaram de trocar de treinador. O Villarreal joga para a Liga Europa, na quinta-feira, e é provável que o novo treinador já esteja no banco. O clube compromete-se, no comunicado publicado, a anunciar o treinador nas próximas horas.