Bucks vencem Raptors no grande duelo do Este

Os Milwaukee Bucks deslocaram-se a Toronto e bateram os Raptors, por 99-104, no jogo em que se defrontaram as duas melhores equipas da Conferência Este da NBA. Giannis Antetokounmpo foi a grande figura do encontro, com 19 pontos, 19 ressaltos e seis assistências.

Além do duplo-duplo da sua maior estrela, os Bucks contaram, ainda, com as boas prestações de Brook Lopez (19 pontos) e Malcolm Brogdon (18 pontos).

Ibaka foi o melhor marcador da partida, com 22 pontos. Do lado dos Raptors destaque, também, para os 20 pontos de Kawhi Leonard. Toronto mantém a liderança da Conferência Este, com 21 vitórias e sete derrotas. Os Bucks estão no segundo posto, com 17 vitórias e oito derrotas.

NBA

Resultados

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans, 108-116

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks, 99-104

San Antonio Spurs-Utah Jazz, 110-97

New York Knicks-Charlotte Hornets, 107-119