Rede do Metro do Porto quase parada. Só funciona um troço

Das seis linhas do Metro do Porto, apenas funciona o troço entre a Fonte do Cuco (Matosinhos) e a Póvoa de Varzim. A greve, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas, iniciou-se às 00h00 desta segunda-feira e vai prolongar-se até às 6h00 de terça.

Em causa uma paralisação inédita pois em 16 anos de existência, esta é a primeira vez que a operação da Metro do Porto para devido a uma greve.

Os agentes de condução reclamam a redução da carga laboral, alteração na categoria profissional e mais contratações. Os condutores pretendem também que lhes seja atribuída a categoria profissional de maquinista.

Estações desertas, mais táxis a circular e autocarros cheios é o cenário nesta manhã em Vila Nova de Gaia, um dos pontos mais requisitados para o acesso ao Porto, em dia de protesto.

A rede conta com seis linhas, servindo sete concelhos da Área Metropolitana do Porto.

A Metro do Porto refere que 9.000 pessoas podem ser transportadas por hora em cada linha.