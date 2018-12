Dost a triplicar

O Sporting venceu o Desportivo das Aves, por 4-1, e os três jornais desportivos dão destaque ao triunfo leonino e a Bas Dost.

"Marca que se farta", escreve o "Record". Dost já leva 69 golos em 68 jogos na I Liga.

"Bas Dost não se deixa amarrar", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Dost marcou dois golos. Visitantes marcaram primeir e dominaram até o holandês dar a volta à questão.

"Boa onda", titula "A Bola". Goleada e muitos sorrisos em Alvalade.

O River Plate venceu a Taça dos Libertadores da América e Quintero, jogador emprestado pelo FC Porto, foi o herói. O médio-ofensivo marcou o segundo golo do River, já no prolongamento. A partida acabou com 3-1 no marcador. O Boca Juniors tinha empatado a dois na 1ª mão.

O FC Porto prepara a deslocação a Istambul para defrontar o Galatasaray. O "Record" prevê a estreia de Diogo Leite. "O Jogo" anota que o Benfica está a torcer pelos campeões nacionais. Para ser cabeça-de-série na Liga Europa, o Benfica precisa que o FC Porto não perca com o Galatasaray.

Maicon, em entrevista ao jornal "O Jogo", diz que Militão e Felipe têm nível de seleção.

O "Record" tem chamada de primeira página para desejo de Luís Filipe Vieira. Ganhar não chega, o presidente quer melhores exibições.