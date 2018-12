Tribunal de Justiça da UE. Londres pode revogar unilateralmente o Brexit

Na passada semana, o advogado-geral do Tribunal Europeu de Justiça recomendou aos juízes desta instância que considerassem o direito de Londres em revogar a aplicação do artigo 50.º do Tratado da UE, através do qual foi formalizado o pedido para sair do bloco europeu.

A saída oficial do Reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de março de 2019, mas continua incerta a forma da relação entre ambos depois dessa data.