Pensionistas recebem subsídio de Natal sem cortes

Juntamente com o valor da pensão, dois milhões e 500 mil pensionistas da Segurança Social recebem, esta segunda-feira, o subsídio de Natal sem qualquer corte e na totalidade.

A informação é avançada pelo Ministério da Segurança Social em comunicado enviado às redações.

A última vez que isto aconteceu foi em 2010.

“Desde então o subsídio de Natal sofreu várias alterações: houve cortes no seu valor durante alguns anos e depois foi resposto, mas pago em várias vezes ao longo do ano. Este Governo assumiu o compromisso de devolver o subsídio de Natal da forma como ele sempre foi pago no passado. E hoje repõe-se essa normalidade e assim cumpre-se aquela que era a vontade da grande maioria dos pensionistas”, lembra o mesmo texto.