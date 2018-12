Futebol feminino. Braga derrota Sporting em Alcochete

O Sp. Braga venceu o Sporting, por 2-0, no encontro da 10.ª jornada do campeonato nacional de futebol feminino, e aumentou para cinco pontos a diferença entre ambas.

Os golos das arsenalistas foram apontados por Hannah Keane, aos 17 minutos, e Farida Machia, aos 23.

Na segunda parte, a equipa de Alvalade desperdiçou uma grande penalidade por Tatiana Pinto.

Na classificação, as bracarenses somam 30 pontos (10 vitórias) contra 25 do Sporting.

As duas equipas têm dominado o futebol feminino nas últimas três épocas, com vantagem para as verde e brancas que são bicampeãs nacionais.