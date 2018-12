José Mota. “O VAR é para todos ou só para alguns?"

O treinador do D. Aves deixou críticas à arbitragem, especialmente ao VAR, depois da derrota em Alvalade.

José Mota foi expulso perto no final do primeiro tempo e na sala de imprensa explicou a sua versão dos acontecimentos.

"Fui expulso porque estava a gostar tanto da minha equipa, que aplaudi e de que maneira a forma como eles estavam a jogar, continuei a fazê-lo e mesmo quando árbitro marcou o penálti, aplaudi os meus jogadores, fui até meio do campo aplaudir. O quarto árbitro não gostou dos aplausos e talvez o árbitro e o quarto árbitro podiam estar aqui a dizer porque fui expulso”, disse.

O técnico avense comentou depois o lance do penalti que deu o empate ao Sporting e falou em duas grandes penalidades por assinalar a favor do Aves.” É penálti? É penálti, eu vi o lance. Mas o jogador do Sporting quando cabeceia já está em queda. Se há contacto? Há. Se é para marcar contactos, então é. Mas porque é que aos 15 minutos não marcaram penálti contra o Nildo? Depois dizem que sou contra vocês, mas não sou. Vi os lances na TV, nunca passou a imagem do Nildo aos 15 minutos. Pois o lance do Sporting estiveram meia hora, aos 15 minutos há um lance sobre o Nildo que podia dar penálti porque é penálti. Aos 45' há contra o Amilton. Fala-se de intensidade? Então no do Sporting há e no do Amilton não?"

Já sobre o VAR, Mota lembra que “ainda não tive uma decisão do VAR a meu favor, quero eu dizer, que tivesse justiça. "Ene", "ene" de situações. O VAR é para todos ou só para alguns? Como hoje. Lance do Nildo, lance do Amilton, são para ser ajuizados pelo VAR, como foi o do Sporting”.

“Continuamos a ter o nosso futebol da hipocrisia. Todos os dias falamos das mesmas coisas".

O treinador considera que o Aves estava "a ser melhor do que o Sporting" e que ganhava o jogo caso os lances tivessem sido bem ajuizados. "Vocês sabem o que é ser treinador de um clube pequeno?”

O Sporting venceu 4-1 em Alvalade o D. Aves com dois golos de Dost, um de Nani e um de Diaby. Pelos visitantes descontou Defendi.