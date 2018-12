River Plate conquista Taça Libertadores

O River Plate conquistou pela quarta vez a Taça Libertadores em futebol, ao bater o Boca Juniors por 3-1, após prolongamento, na segunda mão da primeira final 100% argentina da prova.

Na segunda mão da final, disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid, Darío Benedetto adiantou o Boca aos 44 minutos, mas os 'milionários' deram a volta ao resultado com golos de Lucas Pratto, do portista Juan Quintero e de Pity Martínez.

O encontro realizou-se em Madrid porque adeptos do River Plate atacaram o autocarro do Boca Juniors quando este se dirigia para o Monumental Nünez, a casa dos novos campeões sul-americanos, que deveria ter recebido a segunda mão a 24 de novembro.

O River Plate, que vai agora disputar o Mundial de clubes, igualou os compatriotas do Estudiantes no quarto lugar do 'ranking' com 4 Libertadores (1986, 1996, 2015 e 2018), que é liderado pelos também argentinos do Independiente, com sete ceptros, contra seis do Boca.

Na primeira mão, no La Bombonera, a 11 de novembro, registou-se uma igualdade a dois golos, numa final em que os golos apontados fora não valiam a 'dobrar'.