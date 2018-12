O treinador do Sporting mostrou-se satisfeito com a vitória dos leões frente ao D. Aves, mas sublinhou as dificuldades da equipa no primeiro tempo.

"Começámos não apenas por sofrer um golo mas também não estivemos ao nosso nível. Disse aos jogadores no intervalo quais eram as dificuldades. Tínhamos de pressionar. Os jogadores não estavam satisfeitos e é essa a atitude certa que queremos”, disse.

Em declarações à Sporttv, Marcel Keizer reconhece que, ao intervalo, fizeram “algumas mudanças, circulação mais rápida, pressionámos e fizemos golos bonitos”.

O técnico holandês considera que “o Aves jogou muito bem na primeira parte, também por causa dos nossos problemas. Mas todo o mérito para eles, dificultaram-nos as coisas."

Keizer feliz por “ganhar e conquistar os pontos, mas marcámos quatro golos e os jogadores estiveram bem."

Questionado sobre a estreia em Alvalade, o treinador considera que “foi muito bom”.

O Sporting venceu o D. Aves por 4-1 com dois golos de Dost, um de Nani e um de Diaby. Pelos visitantes descontou Defendi.