Damasco diz que conseguiu repelir um ataque aéreo

As Forças Armadas da Síria dizem que conseguiram repelir um ataque aéreo à capital, Damasco.

Ainda não são conhecidos detalhes sobre o alegado ataque, que terá ocorrido nas imediações do aeroporto internacional, mas residentes ouvidos pela imprensa dizem que ouviram duas explosões na região.

A notícia está a ser avançada pela televisão estatal da Síria, e carece ainda de confirmação independente.

A confirmar-se o ataque, resta saber quem terá estado por detrás dele. Damasco já foi bombardeada por forças ocidentais, depois de um alegado ataque com armas químicas contra a sua própria população, mas neste caso o mais provável seria tratar-se de mais um ataque por parte da Força Aérea israelita.

Israel tem evitado intrometer-se de forma demasiado aberta na guerra civil da Síria, mas Tel Aviv está muito preocupada com a presença na Síria de forças iranianas e do Hezbollah, a milícia xiita que desempenha um papel importante no Líbano e com a qual os israelitas já travaram uma guerra.

Munidos de sistemas de defesa fornecidos pelos aliados russos, os sírios já conseguiram abater jatos israelitas no passado, pondo em causa a hegemonia israelita na região.