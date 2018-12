Lille empatou mas ainda é segunda em França

O Lille empatou em casa com o Reims, 1-1, num dos poucos jogos da 17.ª jornada da Liga francesa de futebol que não foram adiados por causa dos protestos dos 'coletes amarelos'.

Com quatro portugueses na equipa - José Fonte, Xeka, Rafael Leão e Rui Fonte -, o Lille, atual segundo do campeonato, só evitou a derrota nos descontos, com o costa-marfinense Nicolas Pepé a marcar de grande penalidade, aos 90+6.

O Reims, 11.º da tabela, adiantara-se aos 64 minutos, através de Rémi Houdin.

O Lille continua em segundo da classificação, agora com 31 pontos, mas está muito pressionado pelos mais diretos perseguidores, que têm um jogo a menos: Montpellier com 29 e Lyon, com 28.

Hoje, apenas se disputou mais um jogo, o Estrasburgo-Caen, que encerrou com 2-2 no marcador.

Entre sexta-feira e hoje, disputaram-se quatro jogos da jornada, com seis a serem adiados, como reflexo da situação de crise criada com os protestos dos 'coletes amarelos' - que começou pela contestação de camionistas contra os preços dos combustíveis e degenerou numa onda de manifestações contra as condições de vida em França.

O líder Paris Saint-Germain, que deveria ter recebido o Montpellier, foi um dos que não jogou. Mesmo assim, comanda o campeonato com 13 pontos de avanço sobre o Lille (44 pontos e 31, respetivamente).