Duarte Marques acusa Cabrita de ser um “incendiário político”

O deputado do PSD Duarte Marques, especialista do partido para área da segurança, apelida Eduardo Cabrita de ser um “incendiário político” e critica a forma como o Governo tem lidado com os bombeiros.

Duarte Marques escreveu numa conta das redes sociais que é preciso “bom senso na relação entre o Governo e os bombeiros.”

“O Ministro Eduardo Cabrita tem sido um verdadeiro incendiário político quando deveria dar o exemplo. Os Bombeiros têm sido maltratados, mas não deviam romper a relação com a ANPC apesar disso não significar interromper o socorro, ao contrário não insinuado por Cabrita. Os bombeiros têm que ser mais responsáveis que o Ministro e têm-no sido.”

Posteriormente, em declarações à Renascença, Duarte Marques apelou ao bom-senso. "Por um lado apela ao bom-senso do ministro, porque é uma coisa nunca vista ameaçar recorrer a tribunal contra os bombeiros quando quem devia estar em tribunal, pela sua incompetência e incapacidade é a própria Proteção Civil, por aquilo que já conhecemos do passado."

"Os bombeiros são responsáveis por mais de 90% do socorro em Portugal e portanto fazem muita falta aos portugueses e fazem muita falta ao Governo. O único apelo que o PSD pode fazer é de bom-sensoa todos e garantir que o socorro às pessoas não é colocado em causa", diz o deputado.

O PSD critica ainda a forma pouco transparente como tem sido feita a reforma da Proteção Civil, apontando o dedo a Eduardo Cabrita. "Tem fugido à verdade, tem tentado esconder do Parlamento aquilo que é a reforma da Proteção Civil e a reforma que se vai anunciando exclui os bombeiros, não valoriza os bombeiros. Não se faz uma reforma destas ignorando aquela parte que representa mais de 90% dos meios, dos homens e das mulheres e do socorro que é prestado em Portugal".

"O ministro da Administração Interna, andou a gozar com os bombeiros e com os portugueses e esta é a reação da perda de paciência dos bombeiros", acusa.

[Notícia atualizada às 19h31, com declarações de Duarte Marques à Renascença]