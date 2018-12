Marta Soares acusa Cabrita de mentir aos portugueses

O presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, acusa o ministro da Administração Interna de não estar a falar a verdade quando diz que a decisão dos bombeiros de abandonar a Proteção Civil é “irresponsável” e que pode colocar em causa a segurança dos portugueses.

Irritado, Jaime Marta Soares disse este domingo que os portugueses não devem acreditar no ministro.

“Quero aqui, de olhos nos olhos, dizer aos portugueses: Não acreditem no ministro da Administração Interna, ele não está a falar verdade. Nós garantimos que a defesa das vossas vidas e dos vossos haveres está garantida.”

“Vem o senhor ministro dizer que há insegurança e que pode avançar com processos crime? Senhor ministro, tenha cuidado com as suas palavras. Estamos hoje, como sempre estivemos, disponíveis para o diálogo”, insiste.

“Somos fazedores conciliação, de soluções e não de problemas”, disse ainda Jaime Marta Soares, em declarações à SIC.

Os bombeiros anunciaram ontem o corte de comunicações com a Autoridade Nacional da Proteção Civil e com o Governo. Os bombeiros exigem ter as suas próprias estruturas, tal como as outras forças que fazem parte da ANPC, mas o Governo não tem correspondido.