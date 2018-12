Filip Ingebrigtsen campeão europeu de corta-mato

O norueguês Filip Ingebrigtsen sagrou-se campeão europeu de corta-mato em Tilburg, na Holanda. O título coletivo foi para a Turquia.

Filip Ingebrigtsen cortou a meta em 28.49 minutos, com três segundos de vantagem sobre o belga Isaac Kimeli (28.52), um especialista de crosse, com o turco Aras Kaya a ser terceiro (28.56).

Foi o segundo triunfo desta família norueguesa no presente europeu, depois de o seu irmão mais novo, Jakob Ingebrigtsen, ter vencido pela terceira vez consecutiva o título de sub-20.

Na seleção portuguesa o melhor foi Rui Pinto, 16.º no ano passado mas este domingo apenas 35.º (30.13).

Depois, chegaram Miguel Marques em 45.º (30.28), André Pereira em 49.º (30.34) e António Silva em 62.º (30.58), classificações que deram a Portugal um 12.º lugar coletivo com 129 pontos, bem longe dos campeões europeus, a Turquia, que somou apenas 14 pontos. Completaram o pódio, a Grã-Bretanha com 34 pontos e a Itália com 37 pontos.

A turca Yasemin Can, individualmente, e a Holanda, coletivamente, venceram a prova feminina.

Yasemin Can esteve na frente durante grande parte da prova, quebrou a dois quilómetros do fim, sendo ultrapassada por Fabienne Schlumpf, mas recuperou nos metros finais para assegurar o triunfo em 26.05 minutos, com um segundo de vantagem sobre a suíça. A norueguesa Karoline Grovdal completou o pódio em 26.07.

A melhor portuguesa foi Carla Salomé Rocha, em 28.º lugar, muito longe das primeiras (27.48). Depois dela chegaram Inês Monteiro, a atleta com mais participações na história da prova (15), que foi 41ª (28.05), Catarina Ribeiro foi 58.ª (28.42) e Cátia Santos foi 65.ª (29.01). Jéssica Augusto (após a primeira volta) e Sara Moreira (depois dos 4.000 metros) desistiram.

A equipa portuguesa foi 12.ª com 127 pontos, muito longe dos lugares do pódio coletivo, que foi liderado pela Holanda (20 ponto), seguida da Grã-Bretanha (24) e da Alemanha (50).