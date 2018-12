Jogadores do Reus começam jogo com greve de um minuto

Os jogadores do Reus, clube que milita na II Divisão espanhola, fizeram este domingo uma greve de um minuto no início da partida com o Alcorcón.



Com quase três meses de meses de salários em atraso, a equipa começou o jogo abraçada e imóvel no círculo do meio campo e assim continuou durante 60 segundos.

Solidários com os seus colegas de profissão, os atletas dos Alcorcón limitaram-se a trocar a bola durante o protesto simbólico.

Se os salários não forem regularizados até segunda-feira, os jogadores podem rescindir contrato e procurar outras equipas.

Na partida deste domingo, o Reus venceu o Alcorcón, por uma bola a zero.

O Reus está em zona de despromoção na II Liga espanhola, com 16 pontos em 17 jornadas.