Natal. Papa pede “gestos concretos de reconciliação”

O Papa pede atenção ao próximo neste Natal. Na oração do Ângelus, na praça de S. Pedro, em Roma, Francisco alertou para a frieza e indiferença, para o orgulho e para a soberba.

O Sumo Pontífice deixou conselhos para esta quadra natalícia, que deve ser de reconciliação com os mais necessitados.

“Não se pode ter uma relação de amor, de caridade, de fraternidade com o próximo se houver buracos, tal como não se pode andar numa estrada com muitos buracos”, começou por referir.

Francisco defende que “é preciso mudar de atitude, com uma preferência especial para com os necessitados”.

“Para isso, é preciso acabar com as asperezas causadas pelo orgulho e pela soberba, e superar isto com gestos concretos de reconciliação com os nossos irmãos, com pedidos de perdão pelas nossas culpas”, salientou.

O Papa refere que “não é fácil reconciliar-se, sempre a ver quem dá o primeiro passo, mas o Senhor ajuda-nos se tivermos boa vontade”.