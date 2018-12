França. Identificados mais de 1.700 manifestantes nos protestos de sábado

Um total de 1.723 pessoas foram identificadas e 1.200 foram detidas, em França, no protesto de sábado dos "coletes amarelos", segundo dados avançados pelo Ministério do Interior.



Perto de 136 mil pessoas participaram nesta jornada de mobilização, tantas quantas as que engrossaram a mobilização de 1 de dezembro, acrescentou o Ministério do Interior.

Em Paris foram identificadas 1.082 pessoas, informou a polícia.

Mais de 130 pessoas ficaram feridas durante os protestos do movimento dos “coletes amarelos”, anunciou no sábado o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.

O ministro do Interior adiantou que das 135 pessoas que ficaram feridas nos protestos, 17 eram polícias.

O movimento dos “coletes amarelos” começou há algumas semanas em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis.