Governo critica decisão "irresponsável" e "ilegal" dos bombeiros

09 dez, 2018 aveiro 18:00

Ser Bombeiro Voluntário , é uma decisão e opção pessoal , ou seja só é B.V quem quer !................. Com todo o respeito que tenho por esta corporação, sabem desde o inicio que a gestão (bem ou mal feita) , dos recursos em caso de calamidade , depende da Protecção Civil que sendo responsável por má gestão deve ser incriminada ao mais alto nível . As acções no terreno devem ser coordenadas com os Comandos dos B.V que mais aptos estão para avaliar a situação em tempo real e solicitar os meios e mecanismos adequados as diversas situações . Cabe a P.C de acolher com muita atenção as informações e pedidos dos Comandos , e diligenciar em tempo útil os meios necessários afim de evitar os desastres de má memoria por negligencia e incompetência de algumas "Chefias " ambas da P.C , e B.V . Quanto ao notável "incendiário" na pessoa do Sr. J.M.S que não perde uma ocasião de atacar o Governo , com afirmações indignas do cargo que ocupa , corrija a sua atitude ou se não está bem ....Demita-se !