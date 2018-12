Sobe para 25 o número de vítimas mortais de violência doméstica

Uma mulher foi assassinada pelo companheiro, de 42 anos. O crime aconteceu no sábado à noite, na Azambuja, avança a TVI.

É a 25.ª vítima mortal de violência doméstica registada em Portugal desde o início do ano.

O alerta foi dado aos familiares pelo próprio homicida.



O homem esfaqueou mortalmente a vitima na residência na qual viviam com os dois filhos menores.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.



O número de mulheres mortas em contexto de violência doméstica aumentou em comparação com o ano passado, em que foram registadas 23 vítimas mortais, de acordo com os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas.