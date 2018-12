EUA. Violência armada nas escolas atinge recorde em 2018

Nunca tinha havido tantos tiroteios nas escolas dos Estados Unidos. O ano de 2018 é considerado o pior desde que há registos, revela um estudo da Escola de Pós-Graduação da Marinha dos EUA (NPS) citado pela associação Sandy Hook Promise (SHP).

A NPS contabilizou, até agora, um total de 94 ataques com armas de fogo em estabelecimentos de ensino norte-americanos, avança o jornal "The Guardian".

Estes números representam um aumento de quase 60% em relação ao máximo anterior de 59 tiroteios, registado em 2006.

O banco de dados do NPS remonta a 1970 e documenta qualquer caso em que uma arma é “brandida, disparada ou uma bala atinge a propriedade da escola por qualquer motivo”, independentemente do número de vítimas ou do dia da semana.



Em 2018, ataques de grande repercussão em Parkland, Flórida e Santa Fé, no Texas, intensificaram o debate nacional sobre a violência com armas nas escolas.

"É indesculpável. A sociedade tem o poder de acabar com a violência antes de começar, e queremos alertar o maior número possível de pessoas com o conhecimento de como manter suas escolas e comunidades seguras. Os sinais de alerta ocorrem entre colegas e educadores que poderiam identificar e intervir antes que fosse tarde demais. Cerca de 80% dos atiradores em escolas disseram a alguém sobre os seus planos antes de agir - mas nenhuma intervenção foi feita”, disse Nicole Hockley, co-fundadora e diretora administrativa da Sandy Hook Promise (SHP).

Dylan, o filho de seis anos de Hockley, foi morto a tiro na escola primária Sandy Hook, no Connecticut, em dezembro de 2012, com outras 19 crianças e seis adultos.

Em resposta aos dados avançados pela NPS e para marcar o sexto aniversário do massacre de Sandy Hook, no dia 14 de dezembro, SHP lançará um anúncio de serviço público chocante.

A curta-metragem “revela muitos sinais e sinais de alerta exibidos por um indivíduo em risco que pode levar à violência armada”, segundo o comunicado.

O vídeo realizado pelo diretor Rupert Sanders e pelo cineasta vencedor de um Óscar Emmanuel Lubezki mostra estudantes a brincar e a conviver nos corredores de uma escola, ao mesmo tempo que um atirador faz planos para atacar o estabelecimento e exibe os sinais de alerta de violência iminente.