Voleibol. Benfica ganha e fica a um ponto do Sporting

O Benfica venceu este domingo o Castêlo da Maia por 3-0 e volta a aproximar-se do Sporting na liderança do campeonato de voleibol. No sábado jogaram-se quatro partidas, com destaque para o triunfo do Guimarães, fora de casa.

VOLEIBOL - 13ª Jornada

Académica Espinho 3-0 Clube K (25-22, 25-16, 25-17)

Famalicence 2-3 Esmoriz (13-25, 25-19, 25-22, 21-25, 14-16)

Volei Clube Viana 0-3 Académica São Mamede (23-25, 24-26, 21-25)

Leixões 1-3 Vitória Guimarães (19-25, 17-25, 25-16, 23-25)

Sporting Caldas 1-3 Sporting Espinho (25-23, 20-25, 15-25, 19-25)

Castêlo da Maia 0-3 Benfica (23-25, 23-25, 20-25)

Classificação

1 - Sporting 37 pontos

2 - Benfica 36

3 - Fonte Bastardo 27

4 - Vitória Guimarães 26

5 - Sporting Espinho 27

6 - Esmoriz 20

7 - Académica São Mamede 20

8 - Sporting Caldas 17

9 - Leixões 17

10-Famalicence 15

11-Volei Clube Viana 14





[atualizado domingo às 23h49]