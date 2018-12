Barcelona vence e reforça liderança em Espanha

O Barcelona venceu no terreno do Espanyol, por 4-0, com bis de Lionel Messi, e reforçou a liderança da liga espanhola de futebol, beneficiando do empate no Sevilha nesta 15.ª jornada.

O avançado argentino abriu e fechou a contagem com dois livres diretos irrepreensíveis (17 e 65 minutos), e ainda fez a assistência para o golo de Dembelé. O uruguaio Luis Suárez também marcou e fez o 3-0.

Messi saltou para a liderança dos marcadores em Espanha, com 11 golos, igualando o uruguaio Stuani, do Girona, e ajudou o 'Barça' a ganhar novo fôlego no comando, já que esta segunda vitória seguida permitiu aos catalães tirar o melhor proveito da igualdade do Sevilha em Valência (1-1).

Os catalães passaram a somar 31 pontos, contra os 28 da equipa andaluza, que se deixou igualar pelo Atlético de Madrid.