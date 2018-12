Contramão na A1 provoca dois acidentes com vários feridos

Oito feridos, dois deles graves, é o balanço de um acidente causado este sábado por uma viatura em contramão na autoestrada A1, na zona de Vila Nova de Gaia, no sentido Lisboa-Porto, informaram os bombeiros.



O acidente, cujo alerta foi recebido pelos bombeiros às 19h40, deu-se quando um veículo ligeiro circulava em contramão entre os nós de Grijó e dos Carvalhos, embatendo numa primeira viatura.

Posteriormente, 400 metros à frente, o mesmo veículo em contramão chocou com mais duas viaturas ligeiras.

Do acidente resultaram oito feridos, dois deles graves, disse à Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, Patrício Ramalho, precisando que as vítimas com ferimentos graves, incluindo o condutor da viatura em contramão, foram transportadas para os hospitais de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira.

A circulação automóvel na zona do acidente estava perto das 21h30 ainda condicionada a uma faixa de rodagem devido aos trabalhos de limpeza do pavimento, de acordo com o oficial de serviço no comando-geral da GNR.

No local estiveram elementos e viaturas da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica, dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia e dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos.