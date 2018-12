Braga não desarma

O Sporting de Braga não descola e venceu o Tondela por 1-0, em jogo disputado no Estádio João Cardoso, para a 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Um golo de Wilson Eduardo, aos 31 minutos, deu a vitória aos arsenalistas, que se colocam no segundo lugar da Liga, a três pontos do FC Porto, mas com mais um jogo do que o Sporting (3.º), que recebe no domingo o Desportivo das Aves.

Foi um encontro de duas equipas que se apresentaram em 4-4-2.

O Tondela ocupa o 15.º lugar na classificação, com nove pontos, os mesmos de Boavista (16.º) e Feirense (17.º), que têm menos um jogo.