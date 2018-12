Um morto em despiste de trator em Chaves

Veja também:

Um homem morreu este sábado em consequência do despiste do trator que conduzia quando circulava numa estrada de Samaiões, no concelho de Chaves.

A vítima mortal é um homem de 43 anos e o acidente terá ocorrido quando o trator circulava numa via pública e terá tombado para um terreno, ficando a vítima debaixo da viatura, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O alerta para o acidente foi dado às 17h33 e para o local foram mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.

O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves.